‘Suç artık gizlice işlenen bir eylem değil’ diyen uzmanlar, mesajlaşma ağlarındaki ilanlara dikkat çekti: Cezaevinden suç pazarına

On binlerce hükümlünün tahliyesine yol açabilecek 11. yargı paketine yönelik tartışmalar sürerken Telegram gruplarında, “yaralama, öldürme, gasp” gibi ilanların yanı sıra cezaevinden çıkmış kişilerin ilan verdiği ortaya çıktı. Bir kullanıcının “Cezaevinden çıktım her iş halledilir yazdığı” görüldü. Uzmanlar, asayiş sorununun derinleştiğini ve infaz sisteminde sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan emekli polis İsa Altun, “Şu anki infaz sisteminin durumu içler acısı. Suç oranını düşürmek yerine yeni hapishaneler yapmayı çözüm zannettik” dedi.

Altun, “Cezaevine giren bir kişi hırsızsa içeride uyuşturucu torbacısı olarak çıkıyor. Yeni sistemleri öğrenerek çıkıyorlar. İki meslektaşım, 26 sabıkalı biri tarafından katledildi. 26 suç işlemiş bir kişinin dışarıda olması hayatın olağan akışına uygun değil” diye konuştu.

Mahkûmların eğitim ve ıslahını iyileştirme çalışmalarının infaz sistemine entegre olması gerektiğini söyleyen Altun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Eğitim vermeye cezaevine gidiyorum. Orada çocuklar var. Çocuklar çıkıyor dışarıya, kimse iş vermiyor. Çocuk da diyor ki ‘kimse iş vermedi. Ben de Telegram’a ilan verip mekân kurşunlama, şahıs yaralama, yağma gibi suçlara bulaşıyorum’ 18 yaşından büyükler de öyle. Şu anda cezaevleri ağzına kadar dolu. 82. ilimiz cezaevleri oldu. Birçok ilimizin nüfusumuzdan fazla.”

‘SUÇ ALENİLEŞİYOR!’

Güvenlik analisti Burak Yıldırım ise “Türkiye’de suç artık gizlice işlenmeye çalışılan bir eylem değil, bir ‘pazar’ mantığıyla aleni biçimde bir ‘hizmet’ arz ediliyor görüntüsü var” dedi. “Caydırıcılığı zayıflatan yargı süreçleri ve sosyal politika boşlukları birbirini besliyor” diyen Yılwdırım, “Yalnızca kolluk müdahalesiyle değil, platformlarla işbirliği içinde içerik tespiti, hızlı hukuki yaptırımlar, risk altındaki gençler için istihdam ve eğitim kanalları, yerel düzeyde önleyici sosyal hizmetler gerekiyor. Aksi halde suçun alenileşmesi kalıcılaşacak” diye konuştu.