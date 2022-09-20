Suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı
Samsun merkez ve Bafra ve Yakakent ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkez ile Bafra ve Yakakent ilçelerinde 20 Eylül Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere bir çok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne üyesi 17 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TEM ŞUbe Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda yine çok sayıda silah ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
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