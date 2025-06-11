Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kurtarıldı: O anlar kamerada

Batman'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, çevredekiler kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğleden sonra Hasankeyf kara yolu yakınlarındaki bir sulama kanalında meydana geldi. 'Su kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına rağmen serinlemek için suya giren 2 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların sudan çıkamadığını görenler, yardıma koştu. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıktı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.