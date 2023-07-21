Sultangazi'de mevlit yemeğinden çok sayıda yurttaş zehirlendi
İstanbul Sultangazi'de mevlitte dağıtılan yemekten dolayı aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde zehirlenme vakalarından dolayı yoğunluk oluştu.
Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dağıtılan mevlit yemeğinden dolayı aralarında çok çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen vatandaşların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenme vakalarının büyük bölümü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eğitimde büyük çöküş!
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Özgür Özel ekibinden öneri iddiası
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama
- Erdoğan'dan 'AB' mesajı
- Marmaray’da intihar girişimi
- AKP'li meclis üyesi de sokağa çıktı: Sabrımız bitti!
- Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
- Kaftancıoğlu görevini bırakacağını açıkladı