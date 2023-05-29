2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sultangazi'deki seçim kutlamasında tehlikeli anlar

İstanbul Sultangazi'de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur oylamasının ardından her ilçede kutlamalar yapıldı. Sultangazi'deki kutlamalar sırasında işaret fişeği kalabalığın arasına düştü.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:42
Sultangazi'deki seçim kutlamasında tehlikeli anlar
Abone Ol google-news

Resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından yurttaşlar, 28 Mayıs akşamı Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı. Seçim kutlaması sırasında, ateşlenen işaret fişeği kalabalığın ortasına düştü.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yurttaşların yanmaktan son anda kurtulduğu ve panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Seçim kutlaması sırasında araç konvoyundaki bir hafriyat kamyonunun önüne tutunan bir kişi tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Bir başkası ise, tehlikeye aldırış etmeden otomobilin kaputuna tutunarak konvoyda ilerledi.


Sultangazi seçim sonuçları Seçim

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan sürpriz karar: 'Şampiyonluk kutlaması yapılacak'

Beşiktaş'tan sürpriz karar: 'Şampiyonluk kutlaması yapılacak'
Kutlamalarda kan döküldü! Maganda kurşunu hastanelik etti

Kutlamalarda kan döküldü! Maganda kurşunu hastanelik etti
Ordu'da seçim kutlaması sırasında bir yurttaş öldürüldü!

Ordu'da seçim kutlaması sırasında bir yurttaş öldürüldü!

En Çok Okunan Haberler