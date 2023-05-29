Sultangazi'deki seçim kutlamasında tehlikeli anlar

Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:42

Güncelleme: 29.05.2023 - 16:42

Resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından yurttaşlar, 28 Mayıs akşamı Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı. Seçim kutlaması sırasında, ateşlenen işaret fişeği kalabalığın ortasına düştü.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yurttaşların yanmaktan son anda kurtulduğu ve panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Seçim kutlaması sırasında araç konvoyundaki bir hafriyat kamyonunun önüne tutunan bir kişi tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Bir başkası ise, tehlikeye aldırış etmeden otomobilin kaputuna tutunarak konvoyda ilerledi.