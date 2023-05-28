Kutlamalarda kan döküldü! Maganda kurşunu hastanelik etti

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:44

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:11

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler de gelmeye başladı. ANKA ve AA'nın aktardığına göre; açılan sandık oranı yüzde 95'i geçti. Kesin olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, seçimi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kazandı; Türkiye'nin neredeyse yarısı ise 'mücadeleye devam' dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan yurttaşlar da Türk bayrakları ve AKP flamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarak kutlamalara başladı.

Kutlamalar sırasında havaya ateş açanlar ise tepkilere neden oldu.

1 YARALI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalar sırasında kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre ismi öğrenilemeyen yaralı yurttaş, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.