Şüpheli kadın ölümleri cinayet verilerini geçti: 23 kadın koruma kararı varken öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2025 yılı kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri verilerini basın toplantısıyla açıkladı.

Toplantıya, platform temsilcilerinin yanı sıra CHP ve DEVA Partisi temsilcileri katıldı. Verilere göre 2025 yılında 294 kadın katledilirken, 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

ATEŞLİ SİLAH ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ

Öldürülen 294 kadından 69’u kendi hayatına dair kararlar almak istemesi bahanesiyle, 29’u ekonomik bahanelerle, 1’i nefret bahanesiyle, 16’sı diğer bahanelerle öldürüldü. 179 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Bu yıl 203 kadın aile içindeki erkek tarafından öldürüldü. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 61’i evlerinde öldürüldü. 2021’de kadın cinayetlerinin yüzde 48’i ateşli silahlarla işlenirken, bu oran 2022’de yüzde 54’e, 2023’te yüzde 55’e, 2024’te yüzde 56’ya ve 2025’te yüzde 58’e yükselmiş durumda.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER CİNAYET ÇIKIYOR

Kadıköy’deki Emek ve Birlik lokalinde yapılan basın toplantısından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri konuşma yaptı. Burada konuşan platform avukatlarından Esin İzel Uysal, şüpheli kadın ölümlerinin, kadın cinayeti verilerini geçtiğini belirterek, "Etkin bir soruşturma yürütülmeli ki o kadın düştü mü gerçekten intihar mı etti, doğal ölüm mü yoksa bir kadın cinayeti mi bunun açığa çıkması lazım. Her şüpheli kadın ölümünün aslında bir cinayet olma ihtimalinin yüksek olduğunu maalesef görüyoruz" dedi.

SÖZLEŞME VE KANUN UYGULANSIN

2025 yılında 23 kadının koruma kararı aldırmasına karşın katledildiğini dile getiren Uysal, "Devlete gitmiş, şikayetçi olmuş, 'benim yaşam hakkım tehlikede beni koru' demiş. 23 kadın çantasında uzaklaştırma kararı varken öldürülmüş. 294 kadının 17'si kolluk kuvveti tarafından öldürüldü. Bizi koruması gereken, bu ülkede yurttaşlarını koruması gerekenler maalesef bazı kadın cinayetlerinde fail olarak karşımıza çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

Uysal sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa, 6284 sayılı kanun uygulanırsa, aile odaklı politikalardan derhal vazgeçilirse, O zaman 2026 yılı eşitlik ve özgürlük yılı olabilir. O zamana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz."

"BU ŞİDDETE DUR DEMELİYİZ"

Platform temsilcilerinden Şirin Yalıncakoğlu ise, 2025 yılındaki cinayetlere ve davalara vurgu yaptı.

Yalıncakoğlu, "Bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Yıllardır hep söylüyoruz bireysel silahlanmanın getirdiği korkunç bir kargaşa var. Yalnız kadınlar değil, herkes birbirini öldürebiliyor. Ülkemiz her gün savaş varmış gibi onlarca insanı hayatını kaybediyor. Bu gidişatı durdurabiliriz ve hemen her yerde örgütlenip bu sistemin bir an önce ortadan kalkması için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.