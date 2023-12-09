Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Ece Kılıçaslan’ın ölümü 1 buçuk yıldır aydınlatılmadı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 11:48

Cumhuriyet konuya ilişkin Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz ve Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi Cemile Ayfer Gürsel ile konuştu.

Avukat Bilge Türköz otopsi raporunun gelmesinin uzun sürdüğünü belirterek, “Soruşturmanın 1. yılına yaklaşınca otopsi raporu dosyaya girdi. Otopsi raporu dosyaya girince savcı hızlı bir şekilde “eşin kasten öldürülmesi” suçlaması ile iddianameyi yazdı. Fakat ağır ceza mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle iddianameyi iade etti. Savcı yeni delil ekleyerek iddianamesini yeniledi. Bu sefer mahkeme yeniden iade etti. Şu an savcı ek bir rapor için adli tıp kurumuna yazı yazdı. Son 3 aydır o raporun gelmesini bekliyoruz. Dosyada bulunan gizlilik kararı nedeniyle dosya içeriğini göremiyoruz” dedi.

"İNTIHAR VAKASI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

?Ece Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar’dan sistematik şekilde gördüğünü belirten Türköz, “Olay günü, çocukların anlatımına göre Ece ile Erol yatak odasında kavga etmişler. Odadan çıktıklarında Ece’nin yüzü kan içerisindeymiş. Sonrasında balkondan düşmüş. Ece’nin ailesi ve biz avukatları bunun bir intihar vakası olmadığını düşünüyoruz. Şüpheli koca için yapılan uyuşturucu testinde kanında metamfetamin isimli madde bulundu. Bu madde etkisi altında olan bir insanın birini balkondan itmesi ve hatırlamaması çok olasıdır. Ayrıca otopsi raporunda, ecenin göğüs kafesinde düşmeye bağlı olmayan daha eski çatlaklar ve yine vücudunda düşmeden daha eski morluklar bulundu. Bu da uğradığı şiddeti ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET GÖRÜRDÜ"

Anne Cemile Ayfer Gürsel ise, “Eşi madde bağımlısıydı. Sayın savcı saç testini yaptırdı. Metamfetamin ve amfetamin çıktı vücudundan. Madde bağımlısı olduğu için halisülasyonlar görmeye başlamış ve zaten kızımı çok kıskanırdı. Kızım ölümünden önce dayak yemiş otopside çıktı. Ece’nin çocukları da anlatıyor, o gün dövmüş ve başından kan gelmiş. Kızının anlattığına göre dövdükten sonra Ece’yi kitlemiş ve ardından bir süre sonra mutfağa giriyorlar ve Ece düşüyor. Savcıya verdiği ifade de ‘biz oturduk bütün gece kahve içtik. Ben kızıma bakmaya gittim geldim sonra geldiğimde balkonda yoktu’ diyor. O kadar çok çelişkiler var ki nasıl çıkacak ortaya bilmiyoruz, savcıyı bekliyoruz” dedi.

Kılıçaslan’ın eşinin çocuklarını göstermediğini öne süren Gürsel, “Bu çocukların madde bağımlısı babanın yanında. Bu çocuklar sabahın köründen gecenin yarısına kadar sokaklarda. Bize çocukları da göstermiyor. Kızım öldükten sonra 3 kere görebildik” dedi.