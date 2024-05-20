Sur Belediyesi: Kayyumun bıraktığı borçlar nedeniyle maaş ödemelerinde problem yaşıyoruz

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:44

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:47

Sur Belediyesi, kayyum yönetiminden kalan borç ile belediyenin gelir-gider dengesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Görevi devraldığımız günden bugüne yaptığımız incelemeler sonucu, kayyım yönetiminin belediyemize bıraktığı borç 143 milyon 228 bin 558,99 TL'dir. 2019'dan bugüne yapılan tüm belediye faaliyetleri incelendiğinde yapılan harcamalarda, yıllık öngörülen bütçenin üzerinde harcama yapıldığı görülmektedir. 2024 yılında dahi öngörülen bütçenin seçime kadar olan ilk 3 ayında yüzde 50 sinden fazlasının harcandığını görmekteyiz.

''MAAŞ ÖDEMELERİNDE PROBLEM YAŞANMAKTADIR''

Bir diğer önemli husus ise personel giderleriyle ilgilidir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde de belirtilen, belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenerek, yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30'unu aşamayacağıdır. Ancak Sur Belediyemizde son 5 aylık değerlendirmemizde bu oran yüzde 93 tür. Bütçenin çok aşılması nedeniyle, maaş ödemelerinde problem yaşanmaktadır.

Mayıs ayındaki toplam gelirimiz 14 milyon 79 bin 673,51 TL iken, toplam giderimiz 26 milyon 460 bin 213,80 TL'dir. Bu gider içindeki personel maaşı tutarı ise 22 milyon 798 bin 636 TL’dir. Mayıs ayı gelir ve giderimiz arasındaki fark eksi 12 milyon 380 bin 540,29 TL’dir. Personel maaşlarıyla ilgili yaşanan problemi ve kayyum anlayışının yarattığı tüm tahribat ve eksiklikleri kalıcı şekilde çözeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Halkımıza ve çalışma arkadaşlarımıza bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür ediyoruz.”