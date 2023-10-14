Sur Kültür Yolu Festivali’nde konser ve gösteriler iptal edildi

Diyarbakır’da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamındaki tüm konser ve gösteriler iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 20:36
Sur Kültür Yolu Festivali’nde konser ve gösteriler iptal edildi
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Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali’nin 2’ncisi başladı.

9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada yapılacak 500'den fazla etkinliğin startı verildi. Etkinlik kapsamında Dağkapı Meydanı'nda Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü sahne alacaktı.

"GÖSTERİLER İPTAL EDİLMİŞTİR"

Ancak konser ve gösteriler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız" denildi.

Meydana gelen yurttaşlara ise kurulan sahneden anonslar yapılarak konserlerin iptal olduğu duyuruldu.


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