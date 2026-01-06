Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süreç komisyonunun yazım ekibi 'ortak rapor' için toplanıyor: Hangi partiden kimler yer aldı?

6.01.2026 11:31:00
ANKA
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bugün ikinci kez bir araya gelecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazım ekibinde AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer alıyor. 

5 PARTİDEN 5 İSİM YER ALDI

Yazım ekibinde AKP’den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Cengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız, Yeni Yol Grubu’ndan Bülent Kaya bulunuyor.

Ortak raporun “komisyonun önemi, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi, örgütün fesih ve silah bırakmasının tespiti, atılacak idari ve hukuki adımlar” gibi başlıkları içermesi öngörülüyor.

