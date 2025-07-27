Eski Merkez Bankası (MB) başkanı Süreyya Serdengeçti 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Süreyya Serdengeçti kimdir? Eski Merkez Bankası başkanı Süreyya Serdengeçti neden öldü?

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Süreyya Serdengeçti, 7 Nisan 1952'de İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Atıf Bey, annesi Gönül Hanımdır. Çocukluğu Fatih ilçesinin Cağaloğlu’nda geçti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Mahmutpaşa İlkokulu ve Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde lisans derecesi ile mezun oldu. 1984-86 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne kaldı ve Vanderbilt Üniversitesi ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış Borç Erteleme Bölümünde göreve başladı, 1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev aldı. Türkiye'ye dönüşte Merkez Bankasında döviz rezervlerinin yönetiminde çalışmaya devam etti. 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürü, 1992 yılında Açık Piyasa İşlemleri müdürü oldu ve 1994 yılında da genel sekreter yardımcısı olarak basın sözcülüğü görevine getirildi. Aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atandı ve Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanında çalıştı.

Ocak 1998'den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Serdengeçti, 2001 Türkiye ekonomik krizi'nin hemen ardından Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in tavsiyesi ile 14 Mart 2001 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına atandı. 14 Mart 2006'ya kadar başkanlık görevini yürüttü.

2006'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu danışmanı olarak görev yaptı. Serdengeçti, 26 Temmuz 2025'te 73 yaşında hayatını kaybetti.

ENFLASYONU 3 SENEDE TEK HANEYE DÜŞÜRMÜŞTÜ

1980 yılında Merkez Bankasında göreve başlayan, 2001-2006 yıllarında da Merkez Bankası Başkanlığı görevini yapan Süreyya Serdengeçti 2001 krizinin ardından sadece 3 sene içerisinde enflasyonu tek haneye geçiren ekibin başkanı olarak tarihe geçmişti.

Dönemin başbakanı Ecevit tarafından göreve getirilen Serdengeçti, görev süresince enflasyonla mücadeleye öncelik vermiş ve yine onun döneminde TL'den altı sıfır atılmıştı.