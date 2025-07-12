Suriye’den Hatay'a sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye'den de destek ekip gitmişti. Günlerdir devam eden orman yangınında alevler ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesine geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ulaşmıştı. Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Destek İllerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yapılan hava ve kara müdahaleleri ile 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibariyle Yayladağı ilçe sınırına ulaşan yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başladı. Öte yandan, Suriye’nin Lazkiye kırsalındaki yangın etkisini sürdürüyor. Havadan 14 helikopter, 7 uçak olmak üzere toplam 215 araç ve 734 personel ile soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.