Suriyeli işçi, arızasını gidermek istediği TIR'ın yükleme rampasının altında kalıp öldü
Şanlıurfa’da, arızasını kontrol ettiği TIR'ın yükleme rampası altında kalan tamirci ustası Suriye uyruklu Alabd Aljalil (31), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Konuklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İş makinesi sevkiyatında kullanılan TIR arıza yapınca sürücü aracı akaryakıt istasyonuna park edip, tamir için Suriye uyruklu Alabd Aljalil’e haber verdi.
İstasyona giden Aljalil, arızayı kontrol ederken TIR'ın yükleme ve boşaltma rampası üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Alabd Aljalil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Aljalil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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