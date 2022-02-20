Yeni yıl, eski tablo: En az 111 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

20 Şubat 2022 Pazar, 15:02

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2022 yılının ilk ayına ilişkin iş cinayeti verilerinin yer aldığı raporunu yayımladı.

Yüzde 72’sini ulusal basından; yüzde 28’ini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanarak tespit edildiği belirtilen verilere göre ocak ayında en az 111 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

111 işçiden 100’ünün ücretli (işçi ve memur), 11’inin ise kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştuğu belirtildi.

İSİG verilerine göre; ölen 111 emekçinin 100’ü ücretli (işçi ve memur), 11’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. En fazla görülen ölüm nedenleri, trafik/servis kazası, Covid-19, ezilme/göçük, yüksekten düşme, intihar, kalp krizi, şiddet, elektrik çarpması ve nesne düşmesi/çarpması oldu.

28'İ 51 YAŞ ÜSTÜ, 11'İ KADIN

Ocak ayında trafik ve servis kazası ile taşımacılık işkolundaki ölümler dikkat çekti. Bu kazalara, araçların bakımının yapılmaması veya yolcu taşımaya uygun olmaması, şoförlerin ağır ve uzun çalışma koşulları neden oldu.

Ocak ayında bir çocuk, çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk, işçi konaklama işkolunda çalışıyordu. 51 yaş ve üstündeki 28 işçi de çalışırken öldü. Ocak ayındaki iş cinayetlerinde ölenlerin 11’i kadın işçi, 100’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri ticaret, metal, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında meydana geldi.

Rapora göre 111 iş cinayetinin meydana geldiği yerlere göre dağılımları şöyle oldu:

14 ölüm İstanbul’da; 12 ölüm Kocaeli’nde; 8 ölüm İzmir’de; 7 ölüm Denizli’de; 6 ölüm Bursa’da; 4’er ölüm Ankara, Kayseri ve Muğla’da; 3’er ölüm Antalya, Aydın, Çorum, Mersin ve Sakarya’da; 2’şer ölüm Adana, Batman, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Karabük, Konya, Manisa ve Şanlıurfa’da; 1’er ölüm Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Bolu, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Siirt, Trabzon, Uşak, Yalova, Kuzey Kıbrıs ve Çin.