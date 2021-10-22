Suruç katliamı davasında karar
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili davada 21. duruşma, Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonda görüldü. Davanın tek tutuklu sanık Yakup Şahin'e 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşması, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.
Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti.
Avukatlar ise yargılamanın adil yapılamadığını savunarak mütalaanın yenilenmesini talep etti.
Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşma salonuna, yaklaşık yarım saat jandarma ekipleri de güvenliğin sağlanması amacıyla salona alındı.
Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.
Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.
Heyet, ayrıca duruşmaya katılan Koray Türkay, Şahin Tümüklü, Çağla Seven, Fethi Aydın ve avukat Sezin Uçar hakkında da duruşmada "hakaret ve heyeti tehdit" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 34 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.???????
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