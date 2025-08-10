Sürücü kurslarında ehliyet için ‘muayenesiz sağlık raporu’ alındığı iddiası: 750 TL’ye ‘sağlıklısın’

Türkiye e-imza ve sahte diploma skandallarını konuşurken sürücü kurslarında para karşılığı sağlık raporu düzenlendiği öne sürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdamla Sürücü Kursu ve Altancan Sürücü Kursu hakkında muayene yapılmadan sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İddiaya göre 7 Mart 2025’te ehliyet almak için Altancan Sürücü Kursu’na kayıt yaptıran kursiyere, yetkililerin “Hiçbir yere gitmene gerek yok, biz 750 TL’ye sağlık raporunu alırız” dedi. Kursiyer, teklifi önce “güncelleme işlemi” sanarak kabul ettiğini anlattı. Olay yargıya taşınırken banka dekontu, WhatsApp yazışmaları ve e-Nabız çıktısı savcılığa sunuldu.

Kursiyer, “Bir başka kurumla konuşunca bunun resmi belgede sahtecilik olduğunu öğrendim. Rapor, hiç tanımadığım Dr. Harun Kaya adına düzenlenmişti” dedi. İade talebinin, kurs sahibi ve kendini ortağı olarak tanıtan bir kişi tarafından alaycı bir tavırla reddedildiğini öne süren kursiyer, “Sınav ücretini karşılamayı teklif ettiler ama bu yolla suça ortak olmak istemedim” ifadelerini kullandı.

Raporda imzası bulunan doktorun belgeyi gerçekten düzenleyip düzenlemediği ya da e-imzasının kötüye kullanılıp kullanılmadığı ise soruşturma kapsamında yanıt bekleyen sorular arasında. Mağdur kursiyer, sadece diğer kursiyerlerin de benzer yöntemle sağlık raporu aldığını öne sürerek “Kursiyer listeleri, raporu düzenleyen doktorlar ve para transferleri incelenirse yüzlerce kişilik bir ağ ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

‘İNCELEME EKSİK’

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen müfettişlerin inceleme yaptığını belirten kursiyer, “Ancak polis aşamasında ifademe rağmen kamera kayıtları ve diğer deliller araştırılmadı” diyerek sürecin eksik yürütüldüğünü iddia etti.

Bakanlığa iletilen dilekçede, sahte sağlık raporu iddialarının yanı sıra eğitimlerdeki güvenlik ihlalleri de sıralandı:

27 Haziran 2025’te sınav güzergâhında tek eğitmen ile üç eksik ekipmanlı öğrencinin aynı araçla trafiğe çıkarılması

Okul çıkış saatlerinde güvenlik önlemi alınmadan eğitim yapılması

Motor ve araçların döner kavşakta gereksiz yere park edilerek eğitmenin kişisel işlerini halletmesi

28 Haziran 2025’te görevli komisyon yanında kasksız motor kullandırılması

Bu tarihlerde okul içi ve dış parkur kamera kayıtlarının incelenmesi durumunda ihlallerin tespit edilebileceği ifade edildi.