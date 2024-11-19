Survivor Yasin Obuz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:11

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, ünlü şüphelilerin yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı belirlendi. Yasin Obuz'un sosyal medya hesaplarından yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin linklerini paylaştığı tespit edildi. Obuz’un Instagram hesabında paylaşılan üç bahis sitesi, emniyet güçlerinin dikkatinden kaçmadı.

ORTAÇ VE ERBİL EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Soruşturma kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yasa dışı bahisle ilişkilendirilerek gözaltına alındı. Ünlü isimler, tutuklanmadan ev hapsine çarptırıldı.

YASIN OBUZ'UN YURT DIŞINA KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yasin Obuz'un, gözaltı kararı çıkarılmasının ardından yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık, fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak, ifadesinin alınmasını talep etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine karşı yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Savcılık, suç teşkil eden paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.