Survivor'da kim elendi? 1 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden isim kim oldu?

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:17

TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta 4 dokunulmazlık oyununun tamamını mavi takım kazandı. Ünlüler takımının eleme adayları Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan oldu. Kırmızı takımdan Adem hariç herkes potaya girdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Sema olduğunu açıkladı.

Elemenin ardından veda konuşması yapan Sema

"Sema, "Elimden geleni yaptım.. Çok zorlu bir Survivor yaşadım. Çok zorlandığımı itiraf etmem lazım. Şunu biliyorum bir 4 5 ayın sonunda beni özlem vuruyor. Buraya gelirken de 'Sonuna kadar pes etme' diye kendime hep söylemiştim. Burası duygusal olan insanların yeri olmadığını biliyorum. O yüzden hep savaşçı ve sert olmaya çalıştım. Survivor olduğuma inanıyorum. Buradan giderken ağlayarak gitmek istemiyorum. Herkesi özleyeceğim, sizi özleyeceğim, ekibi özleyeceğim. Beni performans birincisi yapan rakiplerime teşekkür ediyorum" dedi.