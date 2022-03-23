'Süslü Kadınlar'a Birleşmiş Milletler ödülü

23 Mart 2022 Çarşamba, 16:36

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu 2013 yılında İzmir Saat Kulesi önünde başlatan ve aradan geçen yıllarda organizasyonu 30 ülkeden 155 kente ulaştıran Türk kadınları Sema Gür ve Pınar Pinzuti, başarı hikayeleriyle Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü'ne layık bulundu.

Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla en güzel kıyafetlerini giyip süsledikleri bisikletleriyle şehir turları yaptıkları Süslü Kadınlar Turu'nu başlatan Sema Gür ve Pınar Pinzuti, 9 yıl sonra organizasyona hayat verdikleri Konak'taki Atatürk Meydanı'nda uluslararası ödülleriyle tur yaptı.

Üye devletlerin oylarıyla 2018 yılında 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan eden BM, 2022 yılında "Bisiklet sürmeyi teşvik etmek konusundaki liderlikleri ve mükemmellikleri" dolayısıyla Gür ve Pinzuti'ye ödül verdi.

Sema Gür ve Pınar Pinzuti, geçmiş yıllarda Slovak sporcu Peter Sagan gibi dünyaca ünlü isimlere de takdim edilen Özel Ödülü kazanan ilk Türk vatandaşları oldu.

BİNLERCE KADINA İLHAM VERDİ

Etkinlik yöneticiliğini üstlenen tarih öğretmeni Sema Gür, AA muhabirine, bisiklet kullanmayı 2013 yılında öğrendiğini, bu sırada kadınların bisikleti daha az kullandığını fark ettiğini, bu konuda bir şeyler yapmak üzere arkadaşlarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Bisikleti kadınlar için daha çekici hale getirmek için Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu tasarladıklarını aktaran Gür, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya yanıt veren yaklaşık 200 kadın bisikletliyle Saat Kulesi önünden ilk turu düzenlediklerini ifade etti.

İlk organizasyonda gösterilen ilgiyle büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren Gür, "5 kişiyi bile beklemiyorduk. Şu anda yaklaşık 50 bin kişi Süslü Kadınlar Bisiklet Turlarına katılıyor ve 155 şehirde düzenleniyor. Hiçbir yere ödül amaçlı başvurmadığımız halde çok sayıda ödül kazandık. Birleşmiş Milletler Özel Ödülü'nü aldığımız için çok mutluyuz. Bizim için en büyük ödül, bir kadının bize ulaşıp 'Ben Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sayesinde bisiklete bindim' demesidir." diye konuştu.

Dünya Bisiklet Günü kurucusu Leszek Sibilski'nin e-postayla kendilerine ulaştığını ifade eden Gür, her yıl ABD'nin New York kentinde yapılan ödül töreninin koronavirüs salgını nedeniyle 2022'de yapılamadığını ve ödülün posta yoluyla gönderildiğini belirtti.

Sema Gür, ödülün motive edici olduğunu söyleyerek, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun çıkış amacı daha çok kadının bisiklete binmesi ve sürdürülebilir dünyada ulaşım seçeneklerinin yeniden değerlendirilebilmesidir. Bu yıl turumuz 18 Eylül 2022'de yapılacak, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

"BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Etkinliğin ilk katılımcıları arasında yer alan ve İtalya'daki turu organize eden Pınar Pinzuti de çeşitli platformlar aracılığıyla bisikletin faydalarını anlatmaya uzun yıllar önce başladığını söyledi.

Arkadaşı Sema Gür'den gelen öneri üzerine bisiklet turu etkinliği üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydeden Pinzuti, "İlk turu İzmir'de düzenledikten sonra benim yolum İtalya'nın Milano şehrine düştü ve oraya yerleştim. İlk kez orada etkinliği 2017 yılında düzenledim. Çok ilgi gördü ve 30 ülkeye yayıldı." dedi.

Pinzuti, BM ödülünün bisiklet kullanımını teşvik eden, bisikletin yaygınlaşmasına liderlik eden insanlara verildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Biz bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştik. Mesajımızın bu kadar çok insan tarafından anlaşılıyor olması bizi motive ediyor. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu yurt dışında organize edenler genelde Türk göçmen kadınlar. Ülkelerinden çıkan çok başarılı hikayeyi dünyaya taşımak istiyorlar. Bu etkinlik hem onların entegrasyonuna yardımcı oluyor hem de bireysel profillerini ön plana çıkarmalarını sağlıyor."