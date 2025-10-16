Sustainable Retail Summit 2025: Sürdürülebilir Perakendenin Geleceği İstanbul’da Masaya Yatırıldı

Türkiye’nin ilk ve tek sürdürülebilir perakende zirvesi olan Sustainable Retail Summit 2025, bu yıl ikinci kez İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleştirildi. Zirve, sektör liderleri, akademisyenler, yatırımcılar, girişimciler ve basın mensuplarını bir araya getirerek perakende sektörünün sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu kapsamlı şekilde ele aldı. Sunuculuğunu ekonomi editörü Nazlı Bolak üstlendi.

Etkinliğin onur konuğu Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, sürdürülebilir iş modellerinin toplumsal ve ekonomik etkilerini değerlendirirken inovatif girişimlerden örnekler verdi.

Arge Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, kurumların sürdürülebilirlik stratejilerini daha verimli hale getirebilmesi için yol haritası sundu.

Açılış konuşmasını yapan LogD Kurucusu Seyhan Gülhan, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu ve projelerini anlattı.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN LİDERLİK

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, sürdürülebilir tedarik zinciri ve sosyal sorumluluk projelerini paylaştı.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, enerji verimliliği ve dijital dönüşümün sektör için önemine dikkat çekti.

Madame Coco CEO’su Cem C. Işık, ürün tasarımı ve tedarik zincirinde sürdürülebilir inovasyon örneklerini aktardı.

Oturumun moderatörlüğünü HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan üstlendi.

İKİNCİ NESİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YENİ NESİL, YENİ YAKLAŞIM

Şirketlerin ikinci nesil temsilcileri sürdürülebilirlik vizyonlarını anlattı.

Ahmet Eroğlu (Colin’s) stratejilerini,

Cumali Çetinkaya (Çetinkaya) projelerini,

Büşra Orakçıoğlu (Orka Holding) çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmalarını paylaştı.

Moderatör: Prof. Dr. Emre Alkin (İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü).

Sürdürülebilir Girişimler: Yenilikle Değer Yaratmak

Özlem Kurtuluş (Redi) sürdürülebilir ürün ve hizmetleri,

Emre Çubukçu (N360) dijital platformların veri yönetimindeki rolünü,

Melis Kuruner Suri (EasyCEP) yeni teknolojilerin sürdürülebilirlik katkısını anlattı.

Moderatör: Tankut Mülayim (İTÜ ARI Teknokent).

BAŞARI HİKAYELERİ VE ÖDÜL

CHEP Orta Doğu ve Türkiye Bölge Lideri Christopher Versaamy, sektördeki somut başarıları paylaştı.

Moderatör: Coşkun Soyer (LogD Danışmanı).

Sürdürülebilirliğe katkıları nedeniyle Hulusi Acar’a plaket takdim edildi. Plaketi Dr. Yılmaz Argüden sundu. Ayrıca LogD’nin yeni e-ticaret çözümü tanıtıldı.

SANATTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EzraTuba Kurucuları Ezra Çetin ve Tuba Çetin, sanatın çevresel farkındalık yaratmadaki gücünü anlattı.





Etkinlik, Nazlı Bolak’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Bolak, sürdürülebilirliğin iş dünyasındaki artan önemine dikkat çekerek ilham verici mesajlar verdi. Zirve,

“Birlikte, daha iyi bir gelecek yaratma yolculuğunun heyecanını paylaşıyoruz” sözleriyle tamamlandı.

Etkinlik, Working Partners, STF Lojistik, HepsiJet ve Ecording sponsorluğunda; CNBC-e ve Perakende.org basın desteğiyle gerçekleştirildi.