Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni gelişme

28 Aralık 2021 Salı, 18:28

İstanbul Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Susurluk Davası hükümlüsü eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, çatışmada 3 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili ilk etapta gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Mert B. tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, olaya ilişkin olarak, hastanede tedavileri tamamlanan F.Ç ve C. K. de Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.