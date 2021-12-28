Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni gelişme
Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun da öldüğü silahlı kavgayla ilgili olarak, emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi daha adliyeye sevk edildi.
İstanbul Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Susurluk Davası hükümlüsü eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, çatışmada 3 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili ilk etapta gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Mert B. tutuklanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, olaya ilişkin olarak, hastanede tedavileri tamamlanan F.Ç ve C. K. de Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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