Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni gelişme

04 Ocak 2022 Salı, 13:50

Kadıköy Kalamış’ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekât Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanan şüphelilerinden Mehmet Çakır, gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.