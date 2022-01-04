Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni gelişme
İstanbul Kadıköy'de bir restoranda, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekât Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybettiği çatışmanın şüphelilerinden Mehmet Çakır, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy Kalamış’ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekât Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanan şüphelilerinden Mehmet Çakır, gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber