Köy muhtarlığı 3 milyon TL borcu ödemedi, yazlık site susuz kaldı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:05

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:46

Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Muhtarlığı, Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliğine 3 yıldır su borcunu ödemediği için, bölgedeki yazlık site sakinleri mağdur oldu. Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği, 3 milyon TL’nin üzerinde su borcu alacağı olduğu Bolayır Muhtarlığını icraya verdi. Köy muhtarlığının, Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliğiyle icralık olmasının ardından Yazlık mevkii site sakinleri dönem dönem yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur oldu. Site sakinleri muhtarlığa tepki gösterdi. Bolayır Köyü Muhtarlığı yaklaşık 1 milyon 600 bin TL ödeme yapmasına rağmen, kalan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik borç nedeniyle, site sakinlerinin yaşanan su kesintilerinden dolayı mağduriyeti devam ediyor.



Bolayır köyüne bağlı Sahil Siteleri Platformu protesto etmek amacıyla Evrim Sitesi önünde toplandı. Bilgilendirme toplantısına Gelibolu Belediye Başkanı ve Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı Mustafa Özacar da katıldı.



Site sakinlerine seslenen Birlik Başkanı Mustafa Özacar, “Ben sizleri aydınlatmaya geldim. Herkes her şeyi bilsin istiyoruz. Ama haksız kaldığımız bir takım suçlama şekilleri var ki bu bizim suçumuz değil. Ben sadece bana verilen görevi ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Benim tek muhatabım var köy muhtarlığı, muhtarım sorumlu olduğu yer Gelibolu Kaymakamlığı ya da Valilik” dedi.

Köy muhtarı Adnan Can, “Benim su gelirinden başka hiçbir şeyim yok. Önceden bizim köy için su kuyularımız vardı. Şimdi o kuyular yok. Size o kuyulardan su verme imkanımız yok. Suyunuz kesilmeyecek” dedi. Muhtar Can, 4 Eylül’e kadar kalan su borcunun ödeneceği sözünü de verdi.



Su kesintisiyle ilgili yapılan toplantıya katıldığını belirten Hülya Karadeniz, “Muhtar bizim ödemiş olduğumuz bedelleri Gökbüet Barajı Su Birliğine ödemeyi yapmamış, dolayısıyla Gökbüet Barajı Su Birliği Başkanı icra takibi yaptığını söyledi. Ama icra takibinden bir sonuç çıkmadığını söyledi. Suların kesilmemesi lazım. Muhtarında bizim ödediğimiz paraları, Gökbüet Barajı Su Birliğine ödemesi lazım. Muhtar paraları ne yaptı bilmiyoruz. Cevap da veremiyor. Ödedim diyor. 1 milyon 600 bin TL hala borcu var. 4 Eylül’e kadar ödeyeceğim. Namus, şeref sözü diyor ama o namus ve şerefi ayın 4’ünde göreceğiz” dedi.



Muhtara paraları alıp alıp nereye harcadıklarını sorduklarını kaydeden Nilgün Erman, “Muhtar sorumuza cevap veremedi. Aldığı paraları harcadığı yeri bile söyleyemeyen bir muhtardan bahsediyoruz. Evimde 16 tane köpek, 30 tane kedi var. Bu hayvanların sularının değişmesi lazım, ihtiyaçları var. Umarım bu muhtardan kurtulacağız” diye konuştu.



Muhtarın verdiği sözün boş gibi göründüğünü ifade eden site sakinlerinden Ufuk Yıldırım ise, “Muhtarın bundan önceden de sözleri var. 15 Ağustos’ta taahhütnamesi vardı. Yerine getirmedi. Şimdi 4 Eylül diyor. İyi niyetli olarak düşünüyoruz. Su birliği başkanının da suyu kesmesini kınıyoruz. Sosyal demokrat insana kesinlikle yakışmıyor. Bunun dışında çözüm bulunabilir. Yani Valiliğe, Kaymakamlığa her yere gidilebilir. Valiye gidiyorsun ben Su Birliği Başkanına yönlendirdim. Kaymakam ile üçü bir araya topladım dedi. Su Birliği başkanı öyle bir şey yok diye o durumu reddetti. Kimin ne söylediği belli değil, burada yaşayan 15 ile 20 bin insana yazık. Yukarı da köye su var, aşağıya yok” şeklinde konuştu.