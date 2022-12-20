Sütte kriz büyüyor: Saman altın fiyatında

20 Aralık 2022 Salı, 09:55

Yaklaşık iki bin üreticinin ortak olduğu Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, et ve sütte krizin derinleşeceğini belirterek iktidarı uyardı.

Öztürk, samanın altın fiyatına ulaştığını belirterek devletin bir an önce sübvansiyon uygulaması ve primleri artırması gerektiğini belirtti.

TÜKETİCİ ALMIYOR

Besicinin hayvan kesimini sürdürdüğünü belirten Öztürk, bu kesimlerin durması için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Girdi fiyatlarında düşüş olmadığı sürece kesim devam edecek. Şu sıralar süt fiyatları normale yaklaşıyor ama et fiyatları yükselişte. Et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte çiftçi tekrar ineklerini kestirme noktasına gidebilir. Tüketicinin raftan uzaklaştı. Girdi maliyetleri düşürülmeden bu iş süt fiyatı artışıyla çözülmeye çalışırsa raf fiyatları yükseliyor. Zaten çok yükseldi. İnsanlar ürettikleri ürünün fiyatının yüksek olmasını istiyor ama tüketici de raftan uzaklaşıyor” diye konuştu.

“FIRSATÇILAR VAR”

Saman fiyatlarının da çok yüksek olduğuna vurgu yapan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir değeri olmayan samanın tonu 4 bin TL’ye yaklaştı. Normalde 1500 TL olması gerekir. Saman şu an altın değerinde. Devlet denetlemediği için fırsatçılara gün doğuyor. Devlet çok iyi denetlemeli. Artık, samanı faturalı ve faturasız olarak satmaya başlayan kişiler türedi.”