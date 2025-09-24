Suyu korudu, bedelini ödedi: 'İş takipçisinin iftirasıyla ev hapsinde'

Su sıkıntısı nedeniyle birçok ilde planlı ve plansız su kesintileri yaşanırken İSKİ'nin planlaması sayesinde bu yıl İstanbul'da benzer bir kesinti yaşanmadı.

2019 sonrası 2023 yılında İstanbul’un 30 yıllık master planı hazırlandı.

Su kaybının önlenmesi için daha fazla su kullanımın daha fazla faturalandırıldığı kademeli fatura sistemine geçildi. Yeşil alan sulamasındaki israfı önlemek için de caydırıcı önlemler alındı. Yapay zeka teknolojisinden de faydalanılan işlemlerle ülke ortalaması yüzde 30’un üstünde olan kayıp-kaçak su oranı 2019’da yüzde 22.31’e, 2024’te ise 18.63’e indirildi.

6 yılda 938 km içme suyu şebekesi, 256 km isale hattı, 130 bin m3 içme suyu deposu yapıldı. Tasarruf tedbirleriyle içme suyunda günlük 500 bin metreküp artış elde edildi. Ayrıca su havzalarının yakınlarındaki kaçak yapılar yıkıldı.

İKİNCİ DALGADA HEDEF OLDU

2019 sonrası arıtma sistemi üretimine de hız veren ve İstanbul’u su krizinin dışında tutmaya çalışan İSKİ, günde 583 bin m3 içme suyu kazandıran 4 arıtma tesisini hizmete soktu.

Kurum, buna karşın 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarında hedef oldu. 26 Nisan’da yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa hakkındaki ev hapsi uygulaması ise devam ediyor.

‘İLGİLİ ŞİRKETİN RUHSATI BİLE YOK’

İSKİ tarihinde en çok su havzası çevresi yıkımının Başa döneminde yapıldığını belirten Başa'nın avukatı Kerem Donat, şunları söyledi:

"Hakkında iftirada bulunan şirketin açtığı bütün davalar idare mahkemelerinde reddedilmekte. İlgili şirketin maden ruhsatı bile yok. Buna karşın şikayetçi şirket adına iş takipçiliği yapan birisinin beyanıyla devlete 40 yıl hizmet etmiş bir genel müdür, bir mülkiye müfettişi 150 güne yakındır ev hapsinde. Su güvenliğinin küresel ölçekte önemli olduğu bir dönemde bu yanlıştan bir an önce dönülmeli."