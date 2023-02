Suzan Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Akbank yönetim kurulu başkanı kimdir?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:43

Suzan Sabancı Dinçer, Akbank'ın yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi ve Sabancı Holding’in yönetim kurulu üyesidir. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün düzenlediği ankette, Yılın İş Kadını seçilmiştir.

SUZAN SABANCI DİNÇER KİMDİR?

Erol Sabancı'nın kızı olan Suzan Sabancı Dinçer, 1965 yılında doğdu. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi olan Suzan Sabancı, 1986 yılında bankacılık sektörüne giriş yaparak iş hayatına adım attı. 1989 yılından itibaren Akbank’ta çalışmaya başladı.

Suzan Sabancı Dinçer, Institute of International Finance Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma Kurulu Üyesi, National Bank of Kuwait Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi ve Blackstone Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi’dir.

Sabancı Dinçer, küresel ve yerel ekonomik gelişmeler ve bunların Türkiye için stratejik çıkarımlarını tartışarak değerlendirmelerde bulunmak amacıyla oluşturulan Akbank Uluslararası Danışma Kurulu'nun kurulmasına öncülük etti. Aynı zamanda, Chatham House Mütevelli Heyeti’nde görev almaktadır ve DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı’dır.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği aktif ve etkili katkılardan dolayı Suzan Sabancı Dinçer’e 2012 yılında, Kraliçe II. Elizabeth adına “Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire-CBE) nişanı verildi.

Suzan Sabancı Dinçer, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Forum İstanbul Onursal Danışma Kurulu Üyeliği ve TÜSİAD Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Aynı zamanda İstanbul Lüksemburg Fahri Konsolosu’dur.

Başta kültür-sanat, eğitim, girişimcilik ve çevre konuları olmak üzere, sosyal sorumluluk alanında da birçok sorumluluk üstlenen Suzan Sabancı Dinçer, The Prince’s Charities Danışma Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Endeavor Türkiye Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Suzan Sabancı Dinçer liderliğinde, Akbank Türkiye’de mevduat bankaları arasında GRI (Global Reporting Inititative) standardında hazırlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi'nin Türkiye'de hayata geçirilmesine destek olarak bu alanda öncü bir rol üstlendi.

Suzan Sabancı Dinçer, lisans öğrenimini İngiltere'deki Richmond College'da Finans üzerine yaptı.

ÖZEL YAŞAMI

Suzan Sabancı, 1995’te iş insanı Haluk Dinçer’le evlendi ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.