Tacizi açığa vurma dalgası gitgide büyüyor

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan mağdur anlatıları, sanat dünyasında taciz iddialarını ortaya çıkardı. Yapılan paylaşımların ardından ilk etapta 20’den fazla isim açığa vuruldu. KızBaşına Vakıf Koordinatörü Elif Sena Çelikcan, erkek egemen sistemin, pek çok alan gibi kültür-sanat sektöründe de kendisini gösterdiğini anlattı. Cumhuriyet’e konuşan Çelikcan, cezasızlığın ve failin yerine mağdurun suçlanmasının bu sistemi desteklediğini ifade ederek “Bir taciz ifşa (açığa vurma) edildiğinde devreye giren faili aklama dili; ‘yanlış anlaşılma olmuştur’, ‘kariyerini mahvetmeyelim’ gibi tutumlar aslında faillerin sistematik olarak korunduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Mevcut sistemde kadınların yaşadıklarını dile getirmesinin kadınlar için zorlu süreçler doğurduğunu belirten ve toplumda kadınların yaşadıklarını kanıtlamak için beyanlarının yeterli görülmediğini ancak erkek inkârlarının çoğunlukla kabul edildiğini vurgulayan Çelikcan, “Birçok mağdur ‘bana inanmazlar’, ‘suçlu benmişim gibi gösterirler’, ‘kariyerim biter’ kaygılarıyla susmak zorunda bırakılıyor” dedi.

Kurumların tacizi önlemek için şeffaf düzenekler kurması gerektiğini ve Türkiye’de cinsel taciz ve şiddetle ilgili yasal düzenlemelere karşın uygulamanın yetersiz olduğunu belirten Çelikcan, “Bizce en temel adım, yazılı bir ‘Şiddet ve Taciz Karşıtı Politika’ oluşturmak ve bunu çalışma alanlarında görünür hale getirmek” diye konuştu.