TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: 13 yaralı

Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre sağanak yağışla birlikte kayganlaşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda otomobil hafif ticari araç, TIR ve kamyonetlerin bulunduğu 12 araç, çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirilldi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönündeki trafik akışı, D-400 kara yoluna yönlendirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.