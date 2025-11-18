Tahliye edilen akademisyen Emrah Gülsunar: Sahalara döneceğim

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 11:32:00
Dün tahliye edilen akademisyen Emrah Gülsunar, yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında, yakında sahalara döneceğini açıkladı.

“Sosyal medyada darbe çağrısı” suçlamasıyla tutuklanan siyaset bilimci Emrah Gülsunar’ın yargılandığı dava dün görüldü.

Savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına rağmen mahkeme, değerlendirmesinin ardından Emrah Gülsunar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

"BİRKAÇ GÜN KENDİME GELEYİM"

Akademisyen Gülsunar, bu sabah X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

"Malûmunuz tahliye oldum. Bu zor süreçte yanımda olan, cezaevinde ziyaret eden, arayan soran, iyi dileklerini gönderen ve tutukluluğumu burada gündemde tutan herkese teşekkür ediyorum.

Şöyle birkaç gün bi kendime geleyim, sonra "sahalara" döneceğim."

