Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: At ve eşek eti yedirmişler!

17.04.2026 13:14:00
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin listesini güncelledi. Son denetimlerde, tüketici sağlığını tehdit eden çok sayıda uygunsuzluk tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 81 ilde yapılan denetimler,"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Söz konusu liste bir kez daha güncellenirken, gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha ortaya çıktı.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları yurttaşa açıklanıyor.

HİLELİ GIDALAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık gıdada hile yapan firmaları ve ürünlerin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. 16 Nisan tarihli listede bal, zeytinyağı, pide, kaşar, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

EŞEK VE AT ETİ SKANDALI

Listenin en mide bulandıran detayı yurttaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.

Gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha. İzmir'de bulunan "Dönerci Ali'nin Yeri" adlı işletmenin pide harcında "tek tırnaklı" eti tespit edildi.

