İstanbul Valiliği'nin aldığı son dakika kararıyla, 25 Kasım 2025 Salı günü belirlenen saatlerde İstanbul'un merkezi ulaşım noktalarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici süreyle işletmeye kapatıldı. Peki, Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

TAKSİM METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" açıklaması yer aldı.