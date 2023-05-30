Taksim'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga!
İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri yere düştükten sonra da uzun süre darbedildi. Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi.
Taksim Kamer Hatun Caddesi üzerinde iki hafta önce sabah saatlerinde; gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıranların kavgasına arkadaşları da dahil olunca iki grup uzun süre birbirlerini darbetti.
Bir kişi yere düştükten sonra da darbedildi. Araya girenlerin iki grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.
KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kavga anları ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerini darbetmesi görülüyor. Bir kişi yere düşmesine rağmen tekme ve tokatlarla darp edilmeye devam ediliyor.
Çevredekiler ise yaşanan kavgayı izliyor. Bir süre sonra taraflar olay yerinden uzaklaşıyor.
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