Yer: Taksim... Aracında 'muşta' bulunduran taksici gözaltına alındı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında aracında muşta bulunduğu belirlenen bir taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi ise bağlanarak otoparka çekildi.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:51
Yer: Taksim... Aracında 'muşta' bulunduran taksici gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimde sürücülerin belgeleri, emniyet kemeri takıp takmadıkları ve taksimetreler tek tek kontrol edildi. Bir taksi şoförüne evrak eksikliğinden ve aracında fazla aksesuar bulundurmasından dolayı 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Aracında muşta bulunan diğer bir taksi şoförüne ise 872 TL para cezası kesildi.

Öte yandan aracında muşta bulunduran taksici, gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


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