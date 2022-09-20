Taksim'de sokak kavgası kanlı bitti: 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Taksim’de alkollü bir kişi kavga ettiği bir şahıs tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı katil zanlısı ise tutuklandı.
Beyoğlu Taksim’de önceki gün saat 04.30 sıralarında; ocak başına gelen Ahmet Türkoğlu (42), burada gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldı. Sarhoş olduğu öğrenilen Türkoğlu, sabaha karşı mekandan çıktıktan sonra Ayhan Y.,(42) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Kavgada eline bıçak alan Ayhan Y., Türkoğlu’nu karnından ve boyundan 8 kez bıçakladı. Ağır şekilde yaralanan Türkoğlu mekanın önünde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaşanan dehşet dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
8 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın bilincinin açık olduğunu görünce konuşmaya çalıştı.
Ancak şahsın sarhoş olduğu anlaşılması üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Türkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS KATİL ZANLISINI KISA SÜREDE YAKALADI
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın Ayhan Y. olduğu ve Eyüpsultan’da olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. İşlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen Ayhan Y., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Ayhan Y.,’nin Emniyet'te 3 adet suç kaydı olduğu, Ahmet Türkoğlu’nun ise 15 adet suç kaydı öğrenildi.
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