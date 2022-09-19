Restoranda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de, içkili restoranda 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ümit Zeybek (46) ve Kenan Çetintaş (40) hayatlarını kaybederken, Çetin K. (47) yaralandı. Şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K. ise gözaltına alındı.
Seyitgazi ilçesinde oturan Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. gece yarısı, İkiçeşme Mahallesi'ndeki içkili restorana gitti. Üç arkadaş, henüz bilinmeyen nedenle, restoranda farklı masada oturan Tevfik A. ve Ergun K. ile tartıştı. İki grup arasındaki kavgaya dönen olayda Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak yaralandı.
İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zeybek ile Çetintaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çetin K. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından Beylikova ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı