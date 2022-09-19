Restoranda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:29

Seyitgazi ilçesinde oturan Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. gece yarısı, İkiçeşme Mahallesi'ndeki içkili restorana gitti. Üç arkadaş, henüz bilinmeyen nedenle, restoranda farklı masada oturan Tevfik A. ve Ergun K. ile tartıştı. İki grup arasındaki kavgaya dönen olayda Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak yaralandı.

İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeybek ile Çetintaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çetin K. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından Beylikova ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





