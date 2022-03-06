Taksim'de yolu trafiğe kapatıp dans ettiler
Taksim'de bir grup otomobilleriyle yol kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu’nda bir grup, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapatıp araçlarından bulunan özel ses sistemleriyle yüksek sesle müzik dinledi. Yolun trafiğe kapanmasıyla diğer araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Grupta bulunan bir kadın ise otomobilin üzerine çıkarak bir süre dans etti. Çevrede bulunan bazı kişiler ise grubun yüksek sesli müzik dinleyip eğlenmesini meraklı gözlerle izledi.
CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTILAR
Yolu kapatarak yüksek sesle müzik dinlemenin diğer adresi ise Sıraselviler Caddesi'ydi. Yine bir grup otomobilleriyle caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik dinledi. 5 kişi ise otomobilin önünde yüksek sesli müzik eşliğinde cadde ortasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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