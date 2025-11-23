Tanju Özcan, İmralı paylaşımları sonrası tehdit aldığını duyurdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımlarının ardından hem PKK hem de FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini açıkladı. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına destek veren Özcan, yaptığı açıklamaların ardından tehdit mesajlarının arttığını belirterek Emniyet’e başvurduğunu söyledi.

CHP’nin tutumunu savunan Özcan, şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP bu gün verdiği karar ile Türk milletine güven vermiştir.Teröristler ile iş tutanlar sandığın en dibini görecektir! Sn Özgür Özel bu günden sonra 2. bir Ecevit gibi anılacaktır.”

Özcan ayrıca “Niye herkes CHP’nin teröristin ayağına gitmeyi reddetmesini tartışıyor da, AKP’nin teröristin ayağına gitmesini tartışmıyor?” diyerek eleştirilerini sürdürmüştü.

Paylaşımlarının ardından sosyal medya ve telefon üzerinden tehdit edildiğini belirten Özcan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda yaptığım paylaşımlar ile terörist başının ayağına gidilmesine dönük eleştirilerim sonrasında 2 gündür hem Pkk’lı, hem de Fetö’cü alçaklar arayarak ve mesajlar ile bana hakaret edip tehditler savuruyorlar! Sakın çok garip değil mi? Demeyin.İkisinin de ipi Türkiye düşmanı ABD’nin elinde! Korkmam, korkmuyorum da bu alçaklardan! Sadece Devletin arşivinde bulunsun diye Emniyetle paylaşıyorum! Ne zormuş bu devirde Türk Milliyetçisi olmak?”