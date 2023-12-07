Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 19:45

Güncelleme: 07.12.2023 - 19:45

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.