Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 19:45
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı!
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Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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