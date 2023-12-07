Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı!
İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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