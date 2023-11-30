Tarihi eserleri kaçırırken yakalanan Belçikalı turist hakkında karar verildi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:36

Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı.

Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çiftten Kim Mike W Mergits hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Kim Mike W Mergits'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68'inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi istendi. Ekim ayındaki duruşmada hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırılan Mergits, ülkesine döndü.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kim Mike W Mergits'e, tarihi eser bulundurma suçundan 10 ay hapis ve adli para cezası verildi. Sanık Mergits'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.