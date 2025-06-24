‘Tarikat’ cenazesi gerginlik yarattı… Sit alanına gömmek istediler: ‘Valiliği ve Bakanlığı hukuka uygun kararlar almaya davet ediyorum’

Balıkesir Burhaniye'de, ‘Cerrahi’ tarikatına mensup cami imamı olan Saadettin Yılmaz'ın cenazesi Muhyiddin-i Rumi Türbesi'ne defnedilmek istendi.

Tele1’in aktardığına göre, sit alanı olan, mülkiyeti belediyede bulunan alana defin izni, bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanlığı kararı olmadığı için belediye tarafından verilmedi. Balıkesir Valiliği ise bakanlar kurulu kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararı olmadan defin talimatı verdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhurbaşkanının onayı olmadan cenazeyi buraya defnedemeyeceklerini belirtti ancak Valinin kesin talimatı üzerine defin yapılması istenilen yere araçlar sokuldu.

“SÖZ KONUSU ALAN KORUNMASI GEREKEN KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENMİŞ”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Burhaniye ilçemizde yer alan Muhyiddin-i Rumi Türbesi'ne yönelik yapılan defin talebi ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunu meşgul edenler adeta hukuksuzluğun peşinde koşmaktadırlar.

Her şeyden önce söz konusu alan 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmiş, tapu kayıtlarında da bu husus açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca alanın bir bölümü cami koruma sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yani bu türbe yalnızca bir “yapı” değil, hepimizin ortak manevi ve kültürel mirasıdır.

Burhaniye Belediyemizin mülkiyetinde yer alıyor olması, buranın mezarlık alanı olarak kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.

Bu tür alanların kişisel talepler doğrultusunda kullanılamayacağı, ilgili tüm mevzuatlarda açıkça belirtilmiştir.

“BALIKESİR VALİLİĞİ’NİN YAKLAŞIMI KAMU DÜZENİNİ ZEDELEMEKTEDİR”

Bu bağlamda Burhaniye Belediyemizin gösterdiği sorumluluk ve hukuk hassasiyeti hem Burhaniyemiz’de hem de Balıkesirimiz’de takdirle karşılanmaktadır.

Balıkesir Valiliği’nin sürece dair yaklaşımı, yasa ve yönetmeliklerle çelişmekte, kurumlar arası uyumu ve kamu düzenini zedelemektedir.

Bu gibi hassas meselelerde yürütmenin her kademesinin yasal çerçeveye titizlikle riayet etmesi gerekmektedir.

Aksi durumda, hem kamu kurumlarının saygınlığı zedelenmekte, hem de yurttaşlarımız arasında hukuka olan güven duygusu aşınmaktadır.

“TÜRBE ALANLARI HERHANGİ BİR KİMSENİN KİŞİSEL TASARRUFUNA TERK EDİLEMEZ”

Bu tür hukuk dışı uygulamalar İçişleri Bakanlığı’nın dikkatinden kaçamayacak kadar da hassas olmalıdır.

Türbe alanları, herhangi bir kimsenin kişisel tasarrufuna terk edilemez.

Bu gibi alanlar, milletin ortak değeridir; korumak hepimizin görevidir.

Bu durumda Balıkesir Valiliğimizi ve İçişleri Bakanlığı’nı hukuka uygun kararlar almaya davet ediyorum.

Burhaniye Belediyesi’nin hukuka uygun duruşunu destekliyor; kamuoyunu yanlış yönlendiren, yetki aşımı niteliği taşıyan açıklama ve girişimlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyorum."



