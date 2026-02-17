Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tartışmada kan aktı... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tartışmada kan aktı... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

17.02.2026 10:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tartışmada kan aktı... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de Y.K., cadde üzerinde tartıştığı kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu vücuduna aldığı darbelerle hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi’nde saat 00.30 sıralarında Y.K. ile kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Kayseri #kavga