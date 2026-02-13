Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tartıştığı kız arkadaşı ve annesinin araçlarını kundakladı: Konuşmama hakkını kullandı!

13.02.2026 09:42:00
DHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığını öne sürdüğü sevgilisi ile annesine ait 2 aracı kundakladı. Çevredeki yurttaşların cep telefonu ile kaydettiği yangında alevlere teslim olan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 336 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre Hüseyin A., sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait minibüs ile otomobili ateşe verdi.

Image

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşanırken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklanan her iki araç da yanarak küle döndü.

Image

KONUŞMAMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A.’nın, kız arkadaşıyla tartıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheli, ekip aracına bindirildikten sonra konuşmama hakkını kullandığını söyledi. Yangın ve araçlarda yaşanan patlama anları ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

