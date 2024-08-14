Taşeron işçi Zafer Açıkgözoğlu yaşamını yitirmesinin üzerinden 10 yıl geçti: Bir insanın canı 12 bin lira mı?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:08

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:09

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde patlayan lağım suyunu temizlemek için görev tanımı dışında indirildiği kanalizasyonda kaptığı enfeksiyon nedeniyle karaciğer yetmezliğine yakalanan taşeron işçisi Zafer Açıkgözoğlu’nun yaşamını yitirmesinin üzerinden 10 yıl geçti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri ve İstanbul Tabip Odası dün konuya ilişkin Çapa Tıp Fakülesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Konuya ilişkin ortak basın açıklamasını Dr. Coşkun Canıvar yaptı. Taşeron işçi Açıkgözoğlu’na yapılması gereken sağlık muayenesinin yapılmadığını belirten Dr. Canıvar, “İş tanımının dışında olmasına karşın, işini kaybetme korkusuyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yapması gereken lağım temizliğini yapmaya zorlanan Açıkgözoğlu, temizlendikten sonra hızla üzerine sıçrayan lağım suyu sebebiyle ağır bir bağırsak enfeksiyonu geçirmiş ve buna bağlı sebeplerle hayatını kaybetmiştir” dedi. Hastanede halen iş sağlığı ve güvenliği bakımından sorunlar yaşandığını söyleyen Dr. Canıvar, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları sıraladı.

‘'KAZA DEĞİL İŞ CİNAYETİ''

Yapılan basın açıklamasında konuşan Zafer Açıkgözoğlu'nun babası Abdullah Açıkgözoğlu ise “Oğlumu bu işi yapmaya zorlayanlar sadece 12 bin lira ceza aldı. Bir insanın hayatı 12 bin lira eder mi? Bir de bu cezayı takside böldüler” diyerek oğlu için adalet çağrısını yineledi. Basın açıklamasının ardından Açıkgözoğlu’nun hastalanarak yaşamını yitirmesine neden olan lağımın rögar kapağına karanfil bırakıldı.