Taşıyıcı anne nedir? Türkiye'de taşıyıcı annelik yasal mı?

Haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenlerinden Tayyar ve Özlem Öz çifti geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucağına aldı. Tayyargil çifti hakkında taşıyıcı anne buldukları ve sahne doğum kurguladıkları hakkında iddialar gündem oldu. Peki, Taşıyıcı anne nedir? Türkiye'de taşıyıcı annelik yasal mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:37
Taşıyıcı anne nedir? Türkiye'de taşıyıcı annelik yasal mı?
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Normal yolla çocuk sahibi olamayan pek çok çift, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu ülkeleri tercih ediyor. Peki, Taşıyıcı anne nedir? Türkiye'de taşıyıcı annelik yasal mı?

TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. İlk olarak 1986 yılında ABD'de uygulanmıştır. Taşıyıcı annelik için değişik döllenme şekilleri mevcuttur. Ebeveynlerin genetik özelliklerini taşıyan embriyo, taşıyıcı anneye transplante edilir.

TÜRKİYE'DE TAŞIYICI ANNELİK YASAL MI?

Taşıyıcı annelik yöntemi Türkiye'de kanunen yasak olduğu için uygulanamıyor. Türk yasalarına göre doğan çocuğun soy bağı tartışmasız bir şekilde doğumu gerçekleştiren kadına bağlıdır. Bu nedenle taşıyıcı anne olarak Türkiye’de doğum yapan bir kadının çocuğu hakkında aksine soy bağı iddiası hiçbir şekilde dinlenmez ve mahkemeye taşınamaz. Türk hukukunda bu durumun yasal dayanağı yoktur. Taşıyıcı annelik müessesi Türk yasalarına aykırıdır.


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