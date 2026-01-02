Tayfun Kahraman hastaneye kaldırılmıştı… Eşinden mesaj: ‘Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir’

Gezi Direnişi davasından 2022 yılından bu yana hapiste tutulan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Kahraman, MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Olayın ardından açıklama yapan Dr. Meriç Demir Kahraman, “Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir…” dedi.

Demir Kahraman’ın açıklaması şöyle:

“Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak.

Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim.

Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi’nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum.

Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir…"