Tayland sağlık yetkilileri Sinovac ve Sinopharm'ın çocuklarda kullanımına onay verdi
Tayland Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Çin'in Sinovac ve Sinopharm Covid-19 aşılarının çocuklarda kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Kovid-19 aşısı olan insanlar, 24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Tayland Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) cuma günü Çin'in Sinovac ve Sinopharm Kovid-19 aşılarının 6 yaş ve üzeri çocuklarda kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Karar, cuma günü Tayland'da günlük vaka sayısının 9 bin 909'a çıkarak üç aydan fazla bir süredir en yüksek seviyeye ulaştığının bildirilmesi üzerine ülkenin aşı programını hızlandırdığı bir dönemde geldi.
FDA daha önce bu iki aşının sadece 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına izin veriyordu. FDA'nın duyurusu, Güneydoğu Asya'daki bu ülkenin Kovid-19'a karşı korumayı artırmak amacıyla aşı kampanyasını hızlandırdığı bir dönemde geldi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı dışında bekleyen taksi sürücüleri, 1 Şubat 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Covid-19 Durum Yönetimi Merkezi'nin (CCSA) verdiği bilgilere göre, cuma günü ülkede son 24 saatte 9 bin 909 teyit edilmiş yeni vaka bildirildi. Üç aydan fazla bir süreden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı anlamına gelen bu rakamla toplam vaka sayısı 2,47 milyonun üzerine çıktı.
CCSA, perşembe günü itibarıyla ülkenin yaklaşık 70 milyonluk nüfusunun yüzde 70,1'inin tam doz, yüzde 21,4'ünün ise takviye doz ile aşı olmuş durumda olduğunu bildirdi.
Tayland FDA Aralık 2021'de, 5 ila 11 yaşlarındaki çocuklara Pfizer'ın Covid-19 aşısının yapılmasına onay vermişti.
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