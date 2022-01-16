Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde mevlit düzenlenen taziye evinde elektrik kontağında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Mevlide katılanlar camları kırıp dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi’nin eski Muhtarı Numan Sağaltıcı (82), geçen hafta yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Sağaltıcı’nın vefatının 7’nci günü dolayısıyla mevlit düzenlendi. Taziye evi içerisinde Sağaltıcı için dua okunduğu sırada elektrik kontağında patlama meydana geldi. Mevlide katılanlar alevlerden kurtulmak için taziye evinin camlarını kırıp, can havliyle dışarı çıktı.
15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Mevlide katılanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri ise dumandan etkilenen 15 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.
Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- Diyetisyenler açıkladı: 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Eserlerinde yaşamdan beslenen ressam: Burhan Doğançay
- İktidar medyası, Sezen Aksu'yu hedef gösterdi
- NASA keşfetti: Güneş Sistemi'nin dışında 'öteuydu' adayı
- En büyük 3D kozmik harita yayınlandı
- Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
- BM uyardı: Açlıkla karşı karşıyalar
- Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 225’e yükseldi
- Nedim Gürsel ‘Acı hayatların izini sürdüm!’