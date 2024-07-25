TBMM Genel Kurulu'nda 'küfür' tartışması

Yayınlanma: 25.07.2024 - 00:10

Güncelleme: 25.07.2024 - 00:10

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci madde üzerindeki görüşmeleri sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın sözleri, salonda gerilimi yeniden yükseltti.

Genel Kurul’da bugün yaşanan olaylara değinen Sakık, "Bugün hiç tasvip etmediğimiz bir olayı hep birlikte yaşadık. Ama bu parlamentonun çifte standart içinde olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynen kullandığı cümle şuydu, 'p....kler' dedi ama tutanaklara geçmedi. Çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve bu tutanaklara geçmeyen bir 'p...k' kelimesi..." dedi.

BOZDAĞ: "KABA, YARALAYICI SÖZ OLURSA DA OTOMATİK KESİYORUM"

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Bundan sonra buradan uyarıyorum kaba, yaralayıcı söz olursa da otomatik kesiyorum, keseceğim. Eleştirebilirsiniz ama buradan tekrarlanamaz" diyerek DEM Partili Sakık'ın mikrofonunu kapattı.

SAKIK: "BİR KADIN ARKADAŞ ÇIKIP GRUBUMUZA AYNEN KULLANDIĞI CÜMLE ŞU, 'O... Ç...LARI'

Sakık, bunun üzerine "Sonra sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu, 'o... ç...ları' diyerek sözlerine devam etmesi üzerine AKP sıralarından 'terbiyesiz, ayıp ayıp" tepkileri geldi. AKP milletvekilleri ayağa kalkarken; Sakık, AKP sıralarına doğru yürüdü. Bazı DEM Parti ve muhalefet milletvekilleri araya girerek Sakık'ı kürsüden uzaklaştırdı.

Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi. Tartışma verilen arada da kısa bir süre devam etti.

SAKIK'A "UYARMA CEZASI..."

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Bozdağ, DEM Partili Sakık'a TBMM İçtüzüğü’ne göre "sükuneti ve çalışma düzenini bozma" kapsamında uyarma cezası verdiğini açıkladı.

Sırrı Sakık ise uyarma cezasına “Bu sözlerin hiçbiri bana ait değil” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Bozdağ, "Size yakışmıyor Sayın Sakık, bugün Genel Kurul'da öğleden sonra yaşadığımız hepimize örnek oldu. Başkanlık Divanı olarak biz de 'temiz bir dille konuşmak Meclis'imizin mehabetine daha uygun’ dedik. Küfürlerin kürsüden nakli de buranın mehabetine yakışmaz. Başkalarının dediğini de buradan tekrar edemeyiz" dedi.