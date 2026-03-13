TCDD işçisi kaldığı vagonda ölü bulundu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’ndeki istasyon bölgesinde bulunan ve TCDD personelinin kullanımına ayrılan vagonlarda meydana gelen olayda, bölgede görev yapan kepçe operatörü Zafer Ercüment Pınar'dan (55) haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde kaldığı vagona gitti.
Vagona giren arkadaşları, Pınar'ı hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Pınar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.